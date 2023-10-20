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KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı izle! Youtube, Show TV...

Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer alıyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı yapım büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 21:57 Güncelleme 20 Ekim 2023, 21:57
KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı izle! Youtube, Show TV...

Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor.İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yüklendiğinde https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875 adresinden izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ 35. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir.

Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır.

Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.


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