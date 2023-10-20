KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı izle! Youtube, Show TV...

Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor.İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeye devam ediyor.İşte detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ 36. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yüklendiğinde https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875 adresinden izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 35. BÖLÜM ÖZETİ
Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir.
Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır.
Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.