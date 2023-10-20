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Kızılcık Şerbeti 35. bölüm izle! 20 Ekim 2023 Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti canlı izle! Tek parça, full HD, 4K, Youtube, Show TV...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Milli yas nedeniyle bazı diziler bölümlerini yayımlamama kararı aldı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi oyuncuların yer aldığı yapımın bu akşam yayınlanması bekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti 35. bölümü...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 18:58 Güncelleme 20 Ekim 2023, 18:58
Kızılcık Şerbeti 35. bölüm izle! 20 Ekim 2023 Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti canlı izle! Tek parça, full HD, 4K, Youtube, Show TV...

Kızılcık Şerbeti 35. bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar....

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

ayın akışına bakıldığında Kızılcık Şerbeti bugün yeni bölüm ile ekranlarda olacak. Dizinin sosyal medya hesaplarında herhangi bir erteleme açıklaması yapılmadı. Buna göre dizi 35. bölüm ile 20.00'de başlayacak.

Kızılcık Şerbeti 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | VİDEO

KIZILCIK ŞERBETİ 35. BÖLÜM İZLE!

Dizinin yeni bölümünü https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-2-bolum-34-izle/114204 adresinden izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ 35. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesinin İbrahim'le karşılaşması herkes için kötü bir sürpriz olurken, Ertuğrul ne yapacağını şaşırmış bir haldedir. Önce Abdullah Bey ve Ömer'den olayı dinleyecek, daha sonra Nursema ile konuşup kesin olarak ikna olsa da kızına söz geçirmesi hiç de kolay olmayacaktır. Büyük bir karar alarak Kıvılcım'ın evine taşınan Ömer ve Kıvılcım'ın ilişkisi sorunsuz yürümektedir. Ömer dışında kimse bilmese de hayatlarının kabusu olacak olan Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir.

Kıvılcım'ın Rüzgar'ın kanalında programa başlayacak olması, Alev ve Rüzgar'ı biraz daha birbirlerine yaklaştıracaktır. Doğa halen Fatih'i affedememiştir, evdeki herkes ile sorunu sürüyordur. Babasını dinlemeyip İbrahim ile görüşmeye devam eden Mihri'yi bu yanlıştan döndürmek Nursema için ölüm kalım meselesine döndüğünden bu uğurda her türlü riski göze alacaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi


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