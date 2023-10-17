YABANİ 6. BÖLÜM İZLE! 17 Ekim 2023 Yabani 6. bölüm full HD, tek parça, Youtube izle

Senaryosunu Hilal Yıldız'ın yazdığı Yabani dizisinin yeni bölümü büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte Yabani dizisi 6. bölümü...
Senaryosunu Hilal Yıldız'ın yazdığı Yabani dizisinin yeni bölümü büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte Yabani dizisi 6. bölümü...
YABANİ 6. BÖLÜM CANLI İZLE
Dizinin yeni bölümünü https://www.fox.com.tr/Yabani/bolumler adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
YABANİ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaman İlker'in işbirlikçisinin babası olduğundan artık emindir. Ancak Neslihan'ı oğlunu kaçırtanın kocası olduğuna inandırmak hiç de kolay olmayacaktır. Cesur ve Asi'nin yardımıyla babasının ipliğini pazara çıkarmak için bir plan kuran Yaman başarılı olur.
Artık Neslihan ne kadar zor olsa de gerçekle yüzleşmek zorundadır. "Bir baba oğluna bunu neden yapar?" sorusunun cevabını bulmuştur çünkü. Yolun sonuna geldiğini anlayan Serhan kaçar. Alaz ve Yaman Serhan'ı bulmak için çıktıkları yolda kesişirler.
Ancak biri babasını kurtarmak, diğeri ise hesap kesme derdindedir. İki kardeş Serhan'ı saklandığı yerde bulduğunda karşılaştıkları gerçek Soysalan ailesinde bütün dengeleri tekrar değiştirecektir.
YABANİ 5. BÖLÜM ÖZETİ
Yaman Rüyaların evindeki yemekte İlker'i deşifre etmek üzereyken Cesur'un karanlık adamlar tarafından evden alındığı haberi gelir.
Cesur'un başına gelenlerin Alaz yüzünden olduğunu öğrenen Yaman, Alaz'ı düzenlediği çiflik evi partisinde basar. Ancak çiflik evinde yaşananlar sonunda Rüya'nın güvenini tamamen kaybedecektir.
Yaman artık Rüya'nın gözünde gerçek bir yabanidir. Bu sırada Rüya ve Yaman'ın arasında yaşanan gerginliği Alaz avantaja çevirmek ister. Ve Rüya'ya büyük bir sürprizle duygularını açmaya karar verir.
Yaman Cesur'un hayatını kurtarmak için koştururken, İlker kontrolden çıkmıştır. Ablası Şebnem'i yakalanırsa onları da ele vereceğiyle tehdit etmektedir artık. Şebnem'in bütün çabalarına rağmen İlker kaçar.
Yaman Cesur'u başındaki beladan kurtardığında artık çok geçtir. İlker ortada yoktur. Ancak onu kaçak olan İlker'e işbirlikçisi kendi eliyle götürür. Artık onu ailesinden kimin kaçırttığını biliyordur. Sıra yüzleşmektedir.