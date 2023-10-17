Kuruluş Osman 133. bölüm 2. FRAGMANI İZLE: Orhan Bey vuruldu! Osman Bey ve Bala Hatun nereye gidecek?

Orhan Bey ve Alaeddin Bey'in görevi Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.

Orhan Bey ve Mehmet Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir? Alaeddin Bey ve Gonca Hatun arasında arasında neler yaşanacak? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?

Osman Bey, Sancaksızlar'dan hesap soruyor! Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır? Uç pazarın akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Uç Pazar'a gider. Saadet Hatun'la aralarındaki gerilim tırmanmaya başlayacaktır. Malhun Hatun ve Saadet Hatun arasında soğuk savaş mı başlayacaktır? Yakup Bey, Cerkutay'ın Uç Pazar'ın hamisi olduğunu duyurur. Cerkutay bu vazifeyi nasıl kabul etmiştir?

Osman Bey ve Bala Hatun nereye gidecektir? Osman Bey fitnenin başladığı yere yürüyecek hesap soracaktır. Bala Hatun da Osman Bey'le gidecektir. Osman Bey nereye gidecektir?Osman Bey'i gittiği yerde Yakup Bey karşılar. Orayı mülk edinmiştir. Osman Bey, Yakup Bey'i görmeyi beklememektedir.