SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Safir 8. bölüm fragmanı izle!

Safir, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, son bölümüyle izleyenlere soluksuz anlar yaşattı. İşte Safir 8. bölüm fragmanı...
SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI
https://www.atv.com.tr/safir/fragman adresinden dizinin 8. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.
SAFİR 7. BÖLÜM ÖZETİ
Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.
Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak?