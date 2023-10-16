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SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Safir 8. bölüm fragmanı izle!

TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Safir dizisi, 7. bölümün ardından izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Dizi, son bölümdeki heyecanı ve merakı artırarak, 8. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekleyenleri dört gözle beklemeye sevk etti. Peki, Safir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar..

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 22:14 Güncelleme 16 Ekim 2023, 22:14
SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI: ATV ile Safir 8. bölüm fragmanı izle!

Safir, izleyicileri büyülemeye devam ediyor. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan dizi, son bölümüyle izleyenlere soluksuz anlar yaşattı. İşte Safir 8. bölüm fragmanı...

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SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI

https://www.atv.com.tr/safir/fragman adresinden dizinin 8. bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

SAFİR 7. BÖLÜM ÖZETİ

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer.

Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak?

Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.


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