ÖMER 28. BÖLÜM FRAGMAN | Star TV Ömer 28. bölüm fragmanı full HD izle!

Ömer'in 28. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 28. bölüm fragmanı izle linki için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Ömer 28. bölüm fragmanı...
Ömer'in 28. bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler ise Ömer 28. bölüm fragmanı izle linki için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Ömer 28. bölüm fragmanı...
📺 ÖMER 28. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 28. bölüm fragmanı yüklendiğinde https://www.startv.com.tr/dizi/omer/fragmanlar adresinden izleyebilirsiniz.
ÖMER 27. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?
Vicdan'ın onu öpmesiyle başına büyük bir bela almanın kıyısına gelen Ömer, Gamze ile aralarını daha da açabilecek tehlikeli bir sürecin eşiğindedir.
Ancak Reşat'ın sağduyusu, Ömer'e kırgın ve öfkeli hisseden Gamze'nin yaşananları başka bir açıdan değerlendirmesine ve çabalamaya devam etme kararı almasına yardımcı olur.
Hakan'ın ona yaşattığı türlü acılara göğüs geren Nisa, bardağı taşıran son damla olduğunu hissettiği üzücü bir olay yaşar. Büyük kararların arifesinde olan Nisa, babasından gördüğü destek sayesinde daha da yüreklenir.
Çalıştığı banka şubesine müdür olan Gamze, daha bu haberin sevincini yaşayamadan, annesinin yarattığı problemlerle yüzleşmek zorunda kalır. Vicdan'ı hayatlarından kesin olarak çıkarmak isteyen Ömer ise farkında olmadan yeni bir krizin fitilini ateşlediğinin farkında değildir.