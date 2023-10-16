ÖMER 28. BÖLÜM FRAGMAN | Star TV Ömer 28. bölüm fragmanı full HD izle!

Ancak Reşat'ın sağduyusu, Ömer'e kırgın ve öfkeli hisseden Gamze'nin yaşananları başka bir açıdan değerlendirmesine ve çabalamaya devam etme kararı almasına yardımcı olur.

Hakan'ın ona yaşattığı türlü acılara göğüs geren Nisa, bardağı taşıran son damla olduğunu hissettiği üzücü bir olay yaşar. Büyük kararların arifesinde olan Nisa, babasından gördüğü destek sayesinde daha da yüreklenir.

Çalıştığı banka şubesine müdür olan Gamze, daha bu haberin sevincini yaşayamadan, annesinin yarattığı problemlerle yüzleşmek zorunda kalır. Vicdan'ı hayatlarından kesin olarak çıkarmak isteyen Ömer ise farkında olmadan yeni bir krizin fitilini ateşlediğinin farkında değildir. Ömer dizisinden can sıkacak karar! 4 ayrılık sonrası veda ediyor! Kantarın topuzu kaçtı! Ömer dizisine felaketi tattıracak başrol değişikliği! 3 isimle birlikte arkalarına bakmadan gittiler