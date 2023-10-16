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Dilek Taşı 7. bölüm 1. fragmanı: Figen Cemre'ni böbreğini alacaklarını öğrendi! Mustafa kendi böbreğini mi verecek?

Kanal D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı'nın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstleniyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımına göre, Figen'in Macide'den öğrendiği tüm gerçekleri öğrenmesi ve bu bilgileri Macide'ye karşı nasıl kullanacağı merak konusu oldu. İşte Dilek Taşı 7. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 16:16 Güncelleme 16 Ekim 2023, 16:16
Dilek Taşı 7. bölüm 1. fragmanı: Figen Cemre’ni böbreğini alacaklarını öğrendi! Mustafa kendi böbreğini mi verecek?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Dilek Taşı"nın hayranları tarafından heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. İşte Dilek Taşı'nın 7. bölümünde olacaklar...

DİLEK TAŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Figen, babasından Cemre ile ilgili tüm gerçekleri öğrenir.

Macide'nin, Cemre'yi evlat edinmesinin nedeni Figen'i çok öfkelendirir.

Bu bilgiyi Mustafa'ya anlatacağını söyleyince Macide, onu tehdit eder. Bu sırada fenalaşan Sinan'ın durumu Figen ile Macide'nin tartışmasını yarıda keser. Bu sırada Mustafa ise, hiç bir şeyden habersiz tehlikenin kucağına düşer.

Fragmanı izleyenler ise Mustafa'nın her şeyi öğreneceği ve kızının Sinan'a böbreğini vermesine engel olacağını tahmin ediyor.

Diziye ytapılan yorumlar arasında Mustafa'nın kızı yerine kendi böbreğini vereceği de en sık yazılanlar arasında yer alıyor.


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