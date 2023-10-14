Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Netflix’ten açıklama: İşte yayın tarihi!

Netflix'in sevilen dizisi Squid Game ilk sezonuyla seyirciden büyük bir beğeni topladı. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Sevilen dizinin 2. sezonu için müjdeli haber paylaşıldı. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon oyuncuları kimler? İşte konu hakkında merak edilenler!

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Geçtiğimiz yıl yayınlanan "Squid Gamenin ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak Squid Game" sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.

Squid Game"in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, . dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız. Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı" ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda ikinci sezon müjdesiyle ilgili kısa video da paylaşıldı. Dizinin yeni sezonu için tarih verilmese de yaz bitmeden yeni sezonun seyirciyle buluşması bekleniyor.