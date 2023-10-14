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KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM FRAGMANI! Kardeşlerim 101. bölüm ATV fragman izle! ATV, full HD izle!

Kardeşlerim 101. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Diziseverlerin en beğendiği dizilerden biri olan Kardeşlerim son bölümü ile büyük ilgi topladı. Bu nedenle dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim 1012. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 22:49 Güncelleme 14 Ekim 2023, 22:49
KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM FRAGMANI! Kardeşlerim 101. bölüm ATV fragman izle! ATV, full HD izle!

Kardeşlerim dizisi, 101. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 101. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte ATV Kardeşlerim 101. bölüm fragmanı...

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ATV KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin yeni fragmanı yüklendiğinde https://www.atv.com.tr/kardeslerim/fragman adresinden izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bu şehrin en tenha yeri kalbimdir şimdi…"

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür.

Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar.

Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder. Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır. Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.


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