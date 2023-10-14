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GÖNÜL DAĞI 110 BÖLÜM FRAGMAN | Gönül Dağı 110 bölüm TRT 1 fragmanı izle! TIKLA - İZLE

Gönül Dağı 110. bölüm fragmanı için araştırmalar hızlandı. Gönül Dağı, her bölümü ile büyük beğeni topluyor ve yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. Dizinin ekranlara gelecek olan 110. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 110. bölümü...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 22:01 Güncelleme 14 Ekim 2023, 22:01
GÖNÜL DAĞI 110 BÖLÜM FRAGMAN | Gönül Dağı 110 bölüm TRT 1 fragmanı izle! TIKLA - İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 110. bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Gönül Dağı 110. bölüm frgamanı...

GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI 110. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin fragmanı yüklendiğinde https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi/fragman/genel-fragmani adresinden izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır? Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz.

Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir? Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır? Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir? Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?


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