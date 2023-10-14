Atv Nasıl İzlenir? Atv Yayın Akışı - Bugün Atv’de Ne Var? Atv CANLI YAYIN İZLE 2023 BUGÜN 📺

👉Televizyonların en çok izlenen kanallarından biri de ATV. Yayın akışlarında dizi, güncel program, haber ve müsabaka gibi değişik yapımlara yer veren kanal reytinglerde de olabildiğince mühim sıralamalar elde ediyor. ATV canlı yayını izleme linki ve ATV yayın akışını takip etmek amacıyla bu sayfayı kullanabilirsiniz.

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ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra çoğu sosyal mesuliyet projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üstünde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların bütün yaşamını meydana çıkararak onları bulmaya, hadiseleri aydınlatmaya devam ediyor...

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ESRA EROL - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden enteresan ve sansasyonel husus ve misafirleri ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran müsabaka uygulaması atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız mükafat tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak amacıyla son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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ATV

ATV, Turkuvaz Medya Grubu içeriğinde Türkiye'de yayın yapan yerel televizyon kanallarından biridir. Bütün Türkiye'ye yayın yapan yerel kanal, genellikle dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır. Kanalın genel yayın yönetmeni Metin Ergen'dir.

ATV Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )