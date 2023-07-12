AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 12 Temmuz 2023 Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu kaldırıldı mı, ne zaman, saat kaçta?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bugünkü yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor 2023? Kanal D Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri saat kaçta? Aşk-ı Memnu bugün yok mu, neden yok?
12 TEMMUZ 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ya Çok Seversen
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Yarından Sonra
22:30 Yerli Dizi
01:30 Yabancı Sinema Yarından Sonra
03:30 Poyraz Karayel
05:20 Kavak Yelleri
AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yerine saat 16:00'da Dönence adlı dizi yayınlanacak.
Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen dizisi "Aşk-ı Memnu", 03 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.30'da yeniden ekrana geliyor.