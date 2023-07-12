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    • 12.07.2023 15:58
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    • 12.07.2023 15:59
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    AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 12 Temmuz 2023 Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu kaldırıldı mı, ne zaman, saat kaçta?

    Aşk-ı Memnu dizisi bugün yok mu, neden yok sorusu internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün saat 16:30'da Kanal D ekranlarında tekrar bölümleriyle yayınlanan dizinin bugünkü yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki neden?

    AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

    Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bugünkü yayın akışında yer almaması merak uyandırdı. Peki Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor 2023? Kanal D Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri saat kaçta? Aşk-ı Memnu bugün yok mu, neden yok?

    12 TEMMUZ 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Yabancı Damat
    07:45 Afili Aşk
    09:15 Yaprak Dökümü
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ya Çok Seversen
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yabancı Sinema Yarından Sonra
    22:30 Yerli Dizi
    01:30 Yabancı Sinema Yarından Sonra
    03:30 Poyraz Karayel
    05:20 Kavak Yelleri

    AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

    Aşk-ı Memnu bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yerine saat 16:00'da Dönence adlı dizi yayınlanacak.

    Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen dizisi "Aşk-ı Memnu", 03 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.30'da yeniden ekrana geliyor.

        Tatlıtuğ ve Saat'in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 16.30'da Kanal D'de...

        Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

        AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

        Beren Saat (Bihter)

        Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

        Nebahat Çehre (Firdevs)

        Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

        Zerrin Tekindor (Matmazel)

        Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

        Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

        Nur Fettahoğlu (Peyker)

        İlker Kızmaz (Nihat Önal)

        Baran Akbulut (Beşir)

        Fatma Karanfil(Şayeste)

        Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

        Zerrin Nişancı (Aynur)

        Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

        Gülizar Irmak (Sevil)

        Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

        Evren Duyal (Nesrin)

        Ufuk Kaplan (Kathia)
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        Haberler Televizyon AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 12 Temmuz 2023 Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu kaldırıldı mı, ne zaman, saat kaçta?
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