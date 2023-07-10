AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 10 Temmuz 2023 Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman saat kaçta?

Aşk-ı Memnu dizisi bugün yok mu, neden yok sorusu internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün saat 16:30'da Kanal D ekranlarında tekrar bölümleriyle yayınlanan dizinin bugünkü yayın akışında yer almadığı görüldü. Peki neden?
10 TEMMUZ 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Dönence
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Dönence
02:45 Poyraz Karayel
05:30 Kavak Yelleri
AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?
Aşk-ı Memnu bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yerine saat 16:00'da Dönence adlı dizi yayınlanacak.
Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen dizisi "Aşk-ı Memnu", 03 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.30'da yeniden ekrana geliyor.