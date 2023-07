AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 10 Temmuz 2023 Kanal D yayın akışı! Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman saat kaçta?

AŞK-I MEMNU BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Aşk-ı Memnu bugünkü yayın akışında yer almıyor. Yerine saat 16:00'da Dönence adlı dizi yayınlanacak.

Kanal D'nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen dizisi "Aşk-ı Memnu", 03 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.30'da yeniden ekrana geliyor.