Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Sevilen yapımın hayranları ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...