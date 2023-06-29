Beyaz Show en uzun süreli ve sevilen talk showlar arasında yer alıyordu. Uzun zaman önce ekranlara ara veren program için araştırmalar hızlandı. Beyazıt Öztürk tarafından gelen haber sonrası Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor sorusu merak ediliyor. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN MÜJDELİ AÇIKLAMA
54 yaşındaki sunucu Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı bir yayında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.
BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Son olarak Kanal D ekranlarından kolaj bölümleriyle yayınlanan Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.