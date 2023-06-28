"BU YAZ BAŞLAYACAK"

Öztürk, katıldığı canlı yayında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. 'Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğraf karesini paylaşan Öztürk, paylaşımınım altına ''Ben de özledim ben de'' notunu düştü.