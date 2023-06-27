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    • 27.06.2023 12:31
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    • 27.06.2023 12:31
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    Beyaz Show yeniden mi başlayacak? Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Beyazıt Öztürk, programın geri dönüş tarihi ve detaylarıyla ilgili sevilen talk show'un hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Uzun bir süre boyunca ekranda olmayan Beyaz Show'un geri dönüşünün izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandığı görüldü. Programın geri dönüşüyle birlikte izleyiciler, Beyazıt Öztürk'ün keyifli sohbetleri, ünlü konukları ve eğlenceli skeçleriyle dolu olan Beyaz Show'un ekranlarda tekrar yerini alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

    takvim.com.tr
    Beyaz Show yeniden mi başlayacak?

    Beyaz Show en uzun süreli ve sevilen talk showlar arasında yer alıyordu. Uzun zaman önce ekranlara ara veren program için araştırmalar hızlandı. Beyazıt Öztürk tarafından gelen haber sonrası Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor sorusu merak ediliyor. Peki, Beyaz Show ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN MÜJDELİ AÇIKLAMA

    54 yaşındaki sunucu Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı bir yayında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.

    BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Son olarak Kanal D ekranlarından kolaj bölümleriyle yayınlanan Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

        "BU YAZ BAŞLAYACAK"

        Öztürk, katıldığı canlı yayında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. 'Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğraf karesini paylaşan Öztürk, paylaşımınım altına ''Ben de özledim ben de'' notunu düştü.

        ''DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ''

        Takipçilerini yıllar öncesine götüren 54 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı yoğun ilgi gördü. Öztürk'ün 'Beyaz Show' paylaşımına ''Biz de seni çok özledik'', ''Heyecanla bekliyoruz'', ''Yoksa ilk konuklar bu isimler mi olacak?'', ''Kral geri dönüyor'', ''Seninle gülmeyi özledik'', ''Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz'', ''Dört gözle bekliyoruz'' gibi yorumlar yapıldı.

        2018 YILINDA YAYINDAN KALDIRILDI

        Programda dönem dönem Öztürk'ün canlandırdığı farklı karakterlerin yer aldığı skeçler de yayınlandı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılmıştı.
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        Haberler Televizyon Beyaz Show yeniden mi başlayacak? Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
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