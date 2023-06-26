YILMAZ ÖZTÜRK MASTERCHEF JÜRİ ÜYESİ Mİ?

Geçmiş sezonlarda da konuk olarak gelen Yılmaz Öztürk MasterChef yeni jüri üyesi olarak bu sezon programda olacağı iddia ediliyor. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi. Somer Şef sosyal medyasında yaptığı açıklamada yeni sezonda MasterChef'te olacağının müjdesini verdi.