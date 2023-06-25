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    • 25.06.2023 19:43
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    • 25.06.2023 19:43
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    Vermem Seni Ellere 2. bölüm ATV CANLI İZLE! 25 Haziran 2023 Vermem Seni Ellere tek parça ATV Youtube canlı yayın!

    Başrollerini Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al'ın paylaştığı Vermem Seni Ellere dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. ATV ekranlarında pazar günleri izleyiciyle buluşan Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Yaz sezonunun sevilen dizisi için nefesler tutuldu. İşte Vermem Seni Ellere 2. bölüm ATV izle...

    takvim.com.tr
    Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle!

    Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 2. bölümü ekranlarda yerini aldı. İşte detaylar...

    VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM ATV CANLI İZLE

    ATV CANLI YAYIN

    VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM KONUSU

    Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya.

    Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur. Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar. Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur. Yoksa bu hırçın kız, Mehmet'in sandığı gibi zalim biri değil midir? Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır.

        Zeliş'e aşık olan Soner, bu sırrı bir silah gibi kullanarak Zeliş'i elde etmek üzeredir. Zeliş'in içine düştüğü zor durumdan kurtulması için bir mucize gerekmektedir ve o mucize Zeliş'in hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinin eliyle gelecektir…

        VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

        Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.
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        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere 2. bölüm ATV CANLI İZLE! 25 Haziran 2023 Vermem Seni Ellere tek parça ATV Youtube canlı yayın!
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