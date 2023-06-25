Vermem Seni Ellere 2. bölüm ATV CANLI İZLE! 25 Haziran 2023 Vermem Seni Ellere tek parça ATV Youtube canlı yayın!

Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 2. bölümü ekranlarda yerini aldı. İşte detaylar...
VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM ATV CANLI İZLE
VERMEM SENİ ELLERE 2. BÖLÜM KONUSU
Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya.
Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur. Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar. Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur. Yoksa bu hırçın kız, Mehmet'in sandığı gibi zalim biri değil midir? Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır.