Beyaz Show yeniden mi başlayacak? Beyazıt Öztürk açıkladı! Beyaz Show ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

5 yıldan fazla bir süredir ekranlardan uzak olan Beyaz Show, geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda kolaj bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan sevilen program ile ilgili Beyazıt Öztürk, beklenen müjdeli açıklamayı yaptı.
BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN MÜJDELİ AÇIKLAMA
54 yaşındaki sunucu Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı bir yayında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.
BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Son olarak Kanal D ekranlarından kolaj bölümleriyle yayınlanan Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.