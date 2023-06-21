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    • 21.06.2023 08:00
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    • 21.06.2023 08:00
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    ÜVEY ANNE dizisi gerçek hikaye mi? İşte yayın tarihi ve saati... Üvey Anne dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

    ATV'nin sevilen dizisi üvey anne için araştırmalar hızlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler diziyi büyük bir ilgiyle beklemeye koyuldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Üvey Anne dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusu yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Üvey Anne dizisi uyarlama mı?

    ATV'nin sevilen dizisi üvey anne için araştırmalar hızlandı. Tanıtım fragmanını izleyenler diziyi büyük bir ilgiyle beklemeye koyuldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Üvey Anne dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusu yer alıyor. Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi oyuncuların yer aldığı yapım için detaylar araştırılıyor. Bu akşam ATV ekranlarında yerini alacak dizi için tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte Üvey Anne dizisi konusu, kadrosu ve tüm detaylar...

    ÜVEY ANNE 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

    Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu.

    Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı. Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

    Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

        Ama şimdi çok yakından tanıdığı Faruk Gencer, bu açığı kapatması için eşi bulunmaz bir fırsattı! Evet Serap'ın hayalinde üç çocuklu bir adamla evlenmek yoktu fakat bu sonraki meseleydi.

        Şimdi Serap, ölen eşine ve çocuklarına çok bağlı olan bu adamın sadece evine değil kalbine de girmeli, Serap Gencer olmalıydı. Ancak Serap'ın hesaba katmadığı engeller vardı. Faruk'un büyük kızı Nisan, engel olamadığı kalp atışlarının mimarı Cem ve Efsun'un yakın arkadaşı İpek!

        ÜVEY ANNE DİZİSİ KONUSU

        Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

        Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

        Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı. Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

        ÜVEY ANNE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Hazal Filiz Küçükköse - Serap Kutlu

        Kutsi - Faruk Gencer

        Aslı Tandoğan - İpek Zengin

        Ezgi Şenler - Nisan Gencer

        Ayşegül Günay - Mürvet Kutlu

        Hakan Eratik - Mete Sönmez

        Bengü Ergin - Efsun Gencer

        Nehir Gökdemir - Naz Gencer

        Emir Kaan Özkan - Ömer Gencer

        Emin Günenç - Cem Öztürk
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            Benim Güzel Ailem
            Haberler Televizyon ÜVEY ANNE dizisi gerçek hikaye mi? İşte yayın tarihi ve saati... Üvey Anne dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
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