Masterchef yeni jüri üyesi kim oldu? Yılmaz Öztürk MasterChef yeni jüri üyesi mi? Şef Yılmaz Öztürk kimdir?

MasterChef All Star 2023 ilk bölüm 14 Haziran ilk bölümle ekranlarda yerini alacak. Programın fragmanında yeni jürinin yer alması ise büyük ilgi çekti. Peki, Yılmaz Öztürk MasterChef yeni jüri üyesi mi? Şef Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
YILMAZ ÖZTÜRK MASTERCHEF JÜRİ ÜYESİ Mİ?
Geçmiş sezonlarda da konuk olarak gelen Yılmaz Öztürk MasterChef yeni jüri üyesi olarak bu sezon programda olacağı iddia ediliyor. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı hakkında henüz Acun Medya ya da TV8'den bir açıklama gelmedi. Somer Şef sosyal medyasında yaptığı açıklamada yeni sezonda MasterChef'te olacağının müjdesini verdi.
ŞEF YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?
Yılmaz Öztürk, meslek hayatına 1998 yılında Ankara'da başlamıştır. 1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye'nin bilinen mutfaklarında çalışmıştır. Üyesi olduğu "Chaine des Rotisseurs"ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı. 2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı.
2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.