Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede?

Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler sorusu sıkça araştırılır oldu. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede?
VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU
Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş…
Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar.
Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.
Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir.