Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.06.2023 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2023 13:48
    ABONE OL

    Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede?

    ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'da izleyicinin beğenisine sunulacak. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor. Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizi 1. bölüm fragmanıyla şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede?

    Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler?

    Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler sorusu sıkça araştırılır oldu. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği merak ediliyor. Peki ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede?

    VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

    Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş…

    Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar.

    Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

    Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir.

        Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder. Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.

        Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de.

        VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI

        Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

        VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Vermem Seni Ellere dizisinin çekimleri Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu'da gerçekleşiyor.

        Diziye Kazım Koyuncu ve Şevval Sam'ın şarkıları eşlik edecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Üvey anne
        Haberler Televizyon Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor, hangi il, ilçede?
            loading
            SON DAKİKA