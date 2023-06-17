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    • 17.06.2023 08:01
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    • 17.06.2023 08:01
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    2023 yazının bomba dizileri! Bu sezon hangi diziler başlayacak? Yaz sezonunda sizi ekrana kilitleyecek yapımlar!

    Bu sezon başlayacak yaz dizilerinin fragmanları teker teker yayınlanmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hangi diziler başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, bu yaz ahngi diziler yayınlanacak? İşte sizi ekrana kilitleyecek yapımlar...

    takvim.com.tr
    2023 yazının bomba dizileri! Bu sezon hangi diziler başlayacak? Yaz sezonunda sizi ekrana kilitleyecek yapımlar!

    Bu sezon başlayacak yaz dizilerinin fragmanları teker teker yayınlanmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hangi diziler başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, bu yaz ahngi diziler yayınlanacak? İşte sizi ekrana kilitleyecek yapımlar...

    ATV- ÜVEY ANNE

    Yapımcılığını Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, Atv'nin yeni dizisi "Üvey Anne"nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimler yer alıyor. Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

    ATV'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan ve yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği 'Vermem Seni Ellere' dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. 'Vermem Seni Ellere'; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak Dizinin kadrosunda Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar yer alacak.


    KANAL D - DÖNENCE

    Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun yazdığı "Dönence" dizisi yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak.

        Dönence dizisinin oyuncuları arasında; Didem İnselel, Emre Kınay, Ülkü Hilal Çiftçi, Ogün Kaptanoğlu, Can Kızıltuğ, Alara Bozbey yer alıyor. Dönence, Gülce adında asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikâyesini ekrana getirecek.

        KANAL D - DİLEK TAŞI

        Kanal D'nin, Pastel Film imzalı dizisi Dilek Taşı dizisi Salih Bademci ve Hazal Subaşı'yı buluşturacak. 1980'li yıllarda geçecek olan Dilek Taşı dizisinin insanın içini titretecek bir aşk hikayesini anlatıyor.

        TRT 1 - KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ

        NGM Yapım'ın imzasını taşıyacak olan TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz eğlenceli hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla bu yaza damgasını vuracak. Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın başrollerinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz, komedi-dram olacak.

        Dizide babasının yeniden evleneceğini öğrenince çılgına dönen Alize, intikam almak için onun evlenmesine asla izin vermeyeceği bir adamla numaradan izdivaç yapmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.
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        Haberler Televizyon 2023 yazının bomba dizileri! Bu sezon hangi diziler başlayacak? Yaz sezonunda sizi ekrana kilitleyecek yapımlar!
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