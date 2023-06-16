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    • 16.06.2023 12:01
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    • 16.06.2023 12:01
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    Yalı Çapkını 2. sezon tarihi! Yalı Çapkını 37. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni sezonda Ferit ve Seyran...

    Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Sevilen yapımın hayranları ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 2. sezon tarihi!

    Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle seezonu kapattı. Sevilen yapımın hayranları ise konuyla ilgili detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yalı Çapkını 2. sezonunun Eylül ayıyla birlikte ekrana gelmesi bekleniyor.

    FERİT ÖLECEK Mİ?

    Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in vurulduğu sahne izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.

    Yeni sezonda Ferit ölecek mi sorusu oldukça merak ediliyor.

        Gerçek hikayede Ferit ölüyor mu bilinmiyor. Ferit'in akıbeti de dizinin yeni sezonunda belli olacak.

        YALI ÇAPKINI GERÇEKTE NASIL BİTİYOR?

        İddiaya göre; Yalı Çapkını'nın ilerleyen bölümlerinde Ferit iflas ederek yaşamına son verecek.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 2. sezon tarihi! Yalı Çapkını 37. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni sezonda Ferit ve Seyran...
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