Bu sezon başlayacak yaz dizilerinin fragmanları teker teker yayınlanmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hangi diziler başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, bu yaz ahngi diziler yayınlanacak? İşte sizi ekrana kilitleyecek yapımlar...
ATV- ÜVEY ANNE
Yapımcılığını Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, Atv'nin yeni dizisi "Üvey Anne"nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimler yer alıyor. Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.
ATV'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan ve yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği 'Vermem Seni Ellere' dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. 'Vermem Seni Ellere'; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu 'Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak Dizinin kadrosunda Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar yer alacak.
KANAL D - DÖNENCE
Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kerem Çakıroğlu'nun oturduğu, senaryosunu Nuray Uslu'nun yazdığı "Dönence" dizisi yakında Kanal D izleyicisiyle buluşacak.