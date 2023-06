MasterChef Türkiye yeni sezonu merakla bekleniyor. MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri bu noktada sıkça araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yemek programı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. MasterChef Türkiye All Star lk fragman geldi. Peki MasterChef All Star kadrosu açıklandı mı, kimler var? Masterchef All Star ne zaman başlıyor, jürileri kimler?