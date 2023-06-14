MasterChef Türkiye yeni sezonu merakla bekleniyor. MasterChef All Star kadrosu ve jüri üyeleri bu noktada sıkça araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yemek programı hakkında yeni gelişmeler yaşandı. MasterChef Türkiye All Star lk fragman geldi. Peki MasterChef All Star kadrosu açıklandı mı, kimler var? Masterchef All Star ne zaman başlıyor, jürileri kimler?
MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYIYOR?
MasterChef All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. MasterChef All Star ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek.
MASTERCHEF ALL STAR KADROSU AÇIKLANDI MI?
2023 MasterChef All Star kadrosu henüz belli olmadı. Sıkı takipçilerin aklında çeşitli isimler var ancak kesin ana kadro önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Sevilen yarışmada bu yıl yer alacak ilk isimlerin Araz Aknam ve Hasan Biltekin'in olduğu iddia edildi. Öte yandan MasterChef'te son üç sezonda şampiyon olan isimler ise şu şekilde:
2022-2023 Metin Yavuz
2021-2022 Eren Kaşıkçı
2020-2021 Serhat Doğramacı