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    • 13.06.2023 20:10
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    • 13.06.2023 20:10
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    SURVİVOR FİNAL CANLI İZLE! 13 Haziran Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? Nefise ve Özgür...

    Survivor final için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz gün yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile bu akşam ekranlara geldi. Yarışmayı sıkı takip edenler şampiyon için araştırmalara başladı. Peki, Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SURVİVOR FİNAL CANLI İZLE!

    Survivor finali için heyecan dorukta. Peki, Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? İşte detaylar...

    SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

    Geçtiğimiz akşam yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile ekranlara geliyor. Yarı finalde yer alan Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür SMS oylaması ardından finalin iki ismi belli oldu.

    İlk etapta şampiyonluk hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Geriye kalan üçlü için nefesler tutuldu ve SMS sıralamasında finalin isimleri belli oldu:

    1. FİNALİST: ÖZGÜR

    2. FİNALİST: NEFİSE

    SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?

    Survivor 2023 finali 13 Haziran Salı günü (bugün) gerçekleşecek. İki aday SMS oylamasına çıkacak ve bu yılın kazananı belli olacak.

    SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

    Dominik'te gerçekleşen yarışmaların ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açıkhava finale sahne olacak.

        SURVİVOR ŞAMPİYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Acun Ilıcalı tarafından duyurulması beklenen birinci olan isim için heyecan dorukta. Nefise ve Özgür arasında 2023 yılı şampiyonu SMS oylaması sonrası belli olacak.

        SURVİVOR KİM KAZANDI?

        Henüz Survivor şampiyonu belli olmadı. Gece saatlerine doğru ismin duyurulması bekleniyor.
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        Akyapı Ticarethane
        Haberler Televizyon SURVİVOR FİNAL CANLI İZLE! 13 Haziran Survivor 2023 kim kazandı, ödülü ne kadar? SMS oylaması ile Survivor şampiyonu belli oldu mu? Nefise ve Özgür...
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