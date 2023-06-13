SURVİVOR FİNALE KİM KALDI?

Geçtiğimiz akşam yarı finali gerçekleşen Survivor 2023 finali ile ekranlara geliyor. Yarı finalde yer alan Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür SMS oylaması ardından finalin iki ismi belli oldu.

İlk etapta şampiyonluk hayallerine veda eden isim Ertuğ oldu. Geriye kalan üçlü için nefesler tutuldu ve SMS sıralamasında finalin isimleri belli oldu:

1. FİNALİST: ÖZGÜR

2. FİNALİST: NEFİSE