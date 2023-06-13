2023 yazının bomba dizileri! Bu sezon hangi diziler başlayacak? Yaz sezonunda sizi ekrana kilitleyecek yapımlar!

ATV- ÜVEY ANNE

Yapımcılığını Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, Atv'nin yeni dizisi "Üvey Anne"nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimler yer alıyor. Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.