Yalı Çapkını 2. sezon tarihi! Yalı Çapkını 37. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni sezonda Ferit ve Seyran...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını, 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yalı Çapkını 2. sezonunun Eylül ayıyla birlikte ekrana gelmesi bekleniyor.
FERİT ÖLECEK Mİ?
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in vurulduğu sahne izleyiciyi gözyaşlarına boğdu.
Yeni sezonda Ferit ölecek mi sorusu oldukça merak ediliyor.