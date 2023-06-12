İddiaya göre; Yalı Çapkını 'nın ilerleyen bölümlerinde Ferit iflas ederek yaşamına son verecek.

Gerçek hikayede Ferit ölüyor mu bilinmiyor. Ferit'in akıbeti de dizinin yeni sezonunda belli olacak.

Yalı Çapkını 2. sezon tarihi! Yalı Çapkını 37. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Yeni sezonda Ferit ve Seyran...