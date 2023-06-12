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    • 12.06.2023 20:59
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    • 12.06.2023 20:59
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    SURVİVOR YARI FİNAL CANLI İZLE! 12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı?

    Survivor'da final heyecanı için nefesler tutuldu. Survivor 2023 yarışmasının bu akşam yarı final gecesi yaşanıyor. İstanbul'da Kuruçeşme'de çekilen yarı final gecesinde kimin finale yükseleceği netleşiyor. Peki, 12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    SURVİVOR YARI FİNAL CANLI İZLE!

    Survivor 2023 final gecesi için geri sayım başladı. Peki, 12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı? İşte merak edilenler...

    Yarı finale kim kaldı?

    Henüz belli olmadı.

    Survivor yarı final nerede çekiliyor?

    Survivor yarı final İstanbul'daki Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekiliyor.

    SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK 2023?

    Survivor yarı finali 12 Hairan Pazartesi akşamı yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.

        SURVİVOR BİLETLERİ NEREDEN ALINIR, KAÇ TL?

        Sezon boyunca evlerinden Survivor'ı takip eden izleyiciler bilet alarak final mücadelesini canlı olarak yerinde izleyebilirler. Survivor final bileti 2023 fiyatları 160 ila 400 TL arasında değişiyor. Survivor final bileti 2023 biletix'ten online olarak alınabiliyor.

        SURVİVOR 2023 FİNALİSTLERİ

        Son elemede Osman Can'ın yarışmaya veda etmesiyle birlikte Survivor finalistleri Nefise, Ertuğ, Yusuf ve Özgür oldu.
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        Haberler Televizyon SURVİVOR YARI FİNAL CANLI İZLE! 12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı?
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