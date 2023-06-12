SURVİVOR YARI FİNAL CANLI İZLE! 12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı?

Survivor 2023 final gecesi için geri sayım başladı. Peki, 12 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi, kim gitti? Finale hangi isimler kaldı? İşte merak edilenler...
Yarı finale kim kaldı?
Henüz belli olmadı.
Survivor yarı final nerede çekiliyor?
Survivor yarı final İstanbul'daki Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekiliyor.
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK 2023?
Survivor yarı finali 12 Hairan Pazartesi akşamı yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.