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    • 12.06.2023 10:30
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    • 12.06.2023 10:30
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    Yalı Çapkını 36. Bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz full tamamı izle! Sezon finalinde neler oldu?

    Yalı Çapkını dizisinin 36. bölümü bu akşam yayınlanacak. 36. bölüm fragmanını izleyenler 'Ferit ölüyor mu, ölecek mi?' sorusunu yöneltmeye başladı. Korhan yalısından Fuat'tan sonra 2. bir cenaze çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm izleme ekranı! 9 Haziran 2023 Cuma Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali canlı izle! Kesintisiz, full, tamamı, tek parça, HD, reklamsız...

    Yalı Çapkını 36. Bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz full tamamı izle! Sezon finalinde neler oldu?

    Yalı Çapkını dizisinin 36. bölümü bu akşam yayınlanacak. 36. bölüm fragmanını izleyenler 'Ferit ölüyor mu, ölecek mi?' sorusunu yöneltmeye başladı. Korhan yalısından Fuat'tan sonra 2. bir cenaze çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izleme ekranı! 9 Haziran 2023 Cuma Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali canlı izle! Kesintisiz, full, tamamı, tek parça, HD, reklamsız...

    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM FRAGMAN I VİDEO İZLE

    Yalı Çapkını dizisinin 36. yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayınız ve internet arama motoruna yapıştırınız.

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ferit, Seyran'ın havalimanına gelmemesiyle babasının kurduğu oyunu anladı. Seyran'dan ayrılmayacağını üstüne basarak söyleyen Ferit ailesi tarafından bir depoya hapis edildi.

    Ailesi zoruyla Antep'e gönderilen Seyran ise her şeyin başladığı yerde yine Ferit ile karşılaşacak. Seyran'ın peşinde olan Tarık, Ferit'in geldiği görünce Ferit'i öldürecek mi?
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 36. Bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz full tamamı izle! Sezon finalinde neler oldu?
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