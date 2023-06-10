Sezon finalinde neler oldu? Yalı Çapkını 36. Bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm kesintisiz full tamamı izle!

Yalı Çapkını dizisinin 36. bölümü bu akşam yayınlanacak. 36. bölüm fragmanını izleyenler 'Ferit ölüyor mu, ölecek mi?' sorusunu yöneltmeye başladı. Korhan yalısından Fuat'tan sonra 2. bir cenaze çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izleme ekranı! 9 Haziran 2023 Cuma Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali canlı izle! Kesintisiz, full, tamamı, tek parça, HD, reklamsız...
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YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit, Seyran'ın havalimanına gelmemesiyle babasının kurduğu oyunu anladı. Seyran'dan ayrılmayacağını üstüne basarak söyleyen Ferit ailesi tarafından bir depoya hapis edildi.
Ailesi zoruyla Antep'e gönderilen Seyran ise her şeyin başladığı yerde yine Ferit ile karşılaşacak. Seyran'ın peşinde olan Tarık, Ferit'in geldiği görünce Ferit'i öldürecek mi?