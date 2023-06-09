YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ? Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını kitabı sonu! İşte hikayenin özeti...

Sezon finaline giden Yalı Çapkını'nın son bölümünde Fuat'tan sonra biri ölecek mi merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.'' yanıtını vermişti. 36. bölümü izleyenler 'Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Seyran vuruldu mu, ölecek mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLECEK Mİ?
Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle 9 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Seyran, babası tarafından zorla Antep'e götürülmüştür. Ferit ise her yerde Seyran'ı aradıktan sonra Antep'e gönderildiğini duymuştur.
Çift Antep'te buluşmuştur. Dizinin sezon finalinde vurulma sahnesi olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını Seyran ölecek mi sorusu araştırılıyor. Seyran'ın akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacaktır. Seyran'ın hamile olup olmadığı da henüz bilinmemektedir.