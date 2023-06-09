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    • 09.06.2023 23:25
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    • 09.06.2023 23:28
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    YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ? Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını kitabı sonu! İşte hikayenin özeti...

    Yalı Çapkını 36. bölüm merak uyandırdı. Peki Seyran vuruldu mu, öldü mü? Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını kitabı sonu! İşte hikayenin özeti...

    YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ?

    Sezon finaline giden Yalı Çapkını'nın son bölümünde Fuat'tan sonra biri ölecek mi merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var.'' yanıtını vermişti. 36. bölümü izleyenler 'Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Seyran vuruldu mu, ölecek mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLECEK Mİ?

    Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle 9 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Seyran, babası tarafından zorla Antep'e götürülmüştür. Ferit ise her yerde Seyran'ı aradıktan sonra Antep'e gönderildiğini duymuştur.

    Çift Antep'te buluşmuştur. Dizinin sezon finalinde vurulma sahnesi olacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını Seyran ölecek mi sorusu araştırılıyor. Seyran'ın akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacaktır. Seyran'ın hamile olup olmadığı da henüz bilinmemektedir.

        YALI ÇAPKINI HANGİ REZİDANSTA ÇEKİLİYOR?

        Yalı Çapkını dizisinin çekimleri İstanbul'daki çekimleri ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda yapılmaktadır. Dizinin Gaziantep'teki çekimlerinin ise Millet Hanı'nda yapıldığı bilinmektedir.

        YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

        Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

        Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.

        YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYESİ NASIL?

        Gerçek hikaye ve karakterlere dair net bir açıklama bulunmuyor. Gerçek isimler ve hikaye etik kurallar sebebiyle paylaşılmıyor.

        YALI ÇAPKINI'NIN SONUNDA NE OLACAK?

        Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

        Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI SEYRAN VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ? Yalı Çapkını Seyran hamile mi? Yalı Çapkını kitabı sonu! İşte hikayenin özeti...
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