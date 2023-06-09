Yalı Çapkını'nın sezon finalini izleyenler kimin vurulduğunu merakla araştırmaya başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Seyran ile Ferit'in aşkını ele alıyor. Peki, Yalı Çapkını sonunda ne oluyor? Yalı Çapkını dizisi nasıl bitecek? Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ? Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu? 9 Haziran 2023 Sezon finalinde Ferit vuruldu mu?
YALI ÇAPKINI FERİT VURULDU MU, ÖLDÜ MÜ?
Yalı Çapkını dizisi sezon finaliyle 9 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit herkese rağmen görüştü. Dizinin sezon finalinde vurulma sahnesi olacak mı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını Ferit ölecek mi sorusu araştırılıyor. Ferit'in akıbeti dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacaktır.
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ KONUSU
Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.