YALI ÇAPKINI FERİT ÖLDÜ MÜ? Yalı Çapkını gerçek hikayede Ferit ölüyor mu? 9 Haziran 2023 Sezon finalinde Ferit vuruldu mu?

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt vermişti. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söylemişti:

"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"