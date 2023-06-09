Yalı Çapkını'nın 36. bölüm canlı izleme linki araştırılıyor. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizinin 34. bölümünde Seyran ile Ferit kaçma planı yapmıştı. Ancak Orhan araya girerek engellemişti. Yeni bölümde ise Seyran Gaziantep'e dönüyor. İşte Yalı Çapkını 36. bölüm canlı izleme ekranı ve diğer detaylar...
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM CANLI İZLE
Yalı Çapkını dizisinin 36. yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayınız ve internet arama motoruna yapıştırınız. Ardından canlı ekran karşınıza çıkacaktır.
https://www.startv.com.tr/canli-yayin
YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit, Seyran'ın havalimanına gelmemesiyle babasının kurduğu oyunu anladı. Seyran'dan ayrılmayacağını üstüne basarak söyleyen Ferit ailesi tarafından bir depoya hapis edildi.
Ailesi zoruyla Antep'e gönderilen Seyran ise her şeyin başladığı yerde yine Ferit ile karşılaşacak. Seyran'ın peşinde olan Tarık, Ferit'in geldiği görünce Ferit'i öldürecek mi?