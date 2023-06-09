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    • 09.06.2023 19:55
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    • 09.06.2023 20:06
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    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE! 9 Haziran 2023 Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm izle canlı kesintisiz full HD!

    Yalı Çapkını dizisinin 36. bölümü bu akşam yayınlanacak. 36. bölüm fragmanını izleyenler 'Ferit ölüyor mu, ölecek mi?' sorusunu yöneltmeye başladı. Korhan yalısından Fuat'tan sonra 2. bir cenaze çıkıp çıkmayacağı yeni bölümde belli olacak. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izleme ekranı! 9 Haziran 2023 Cuma Yalı Çapkını 36. bölüm sezon finali canlı izle! Kesintisiz, full, tamamı, tek parça, HD, reklamsız...

    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE!

    Yalı Çapkını'nın 36. bölüm canlı izleme linki araştırılıyor. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizinin 34. bölümünde Seyran ile Ferit kaçma planı yapmıştı. Ancak Orhan araya girerek engellemişti. Yeni bölümde ise Seyran Gaziantep'e dönüyor. İşte Yalı Çapkını 36. bölüm canlı izleme ekranı ve diğer detaylar...

    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM CANLI İZLE

    Yalı Çapkını dizisinin 36. yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linki kopyalayınız ve internet arama motoruna yapıştırınız. Ardından canlı ekran karşınıza çıkacaktır.

    https://www.startv.com.tr/canli-yayin

    YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Ferit, Seyran'ın havalimanına gelmemesiyle babasının kurduğu oyunu anladı. Seyran'dan ayrılmayacağını üstüne basarak söyleyen Ferit ailesi tarafından bir depoya hapis edildi.

    Ailesi zoruyla Antep'e gönderilen Seyran ise her şeyin başladığı yerde yine Ferit ile karşılaşacak. Seyran'ın peşinde olan Tarık, Ferit'in geldiği görünce Ferit'i öldürecek mi?
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        Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar
        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 36. BÖLÜM SEZON FİNALİ CANLI İZLE! 9 Haziran 2023 Cuma Yalı Çapkını yeni bölüm izle canlı kesintisiz full HD!
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