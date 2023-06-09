Yalı Çapkını'nın 36. bölüm canlı izleme linki araştırılıyor. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizinin 34. bölümünde Seyran ile Ferit kaçma planı yapmıştı. Ancak Orhan araya girerek engellemişti. Yeni bölümde ise Seyran Gaziantep'e dönüyor. İşte Yalı Çapkını 36. bölüm canlı izleme ekranı ve diğer detaylar...