HARRY POTTER dizisi yayın tarihi! Harry Potter dizisi HBO MAX ne zaman çıkacak? Beklenen tanıtım geldi!

Harry Potter hayranları HBO MAX tarafından yayınlanacak 2023 yapımı yeni diziyi heyecanla bekliyor. HBO Max tarafından Harry Potter dizisinin ilk tanıtım videosu geldi. Dizinin bütün sezonları J.K. Rowling'in yedi romanından bir tanesinin uyarlaması olarak sunuluyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
23 MAYIS'TA ÇIKIŞ YAPACAK
Öncelikle Warner Bros. Discovery, Discovery+ ile bileşti ve HBO Max'ın yeni adının "Max" olacağını duyurdu. Warner Bros. Discovery tarafından yapılan açıklama ile yeni platformun ismi, ücretleri ve ne zaman çıkacağı duyuruldu. Öte yandan Harry Potter dizisine dair birçok yapımdan fragmanda paylaşıldı.
DİZİNİN YAPIMCISI JK ROWLİNG OLACAK
Dizinin yaratıcısı JK Rowling, yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Warner Bros Discovery tarafından yapılan açıklamada kitaplara sadık kalınacağı belirtildi.