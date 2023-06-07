Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle! 7 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ KONYASPOR kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN İZLE!

44. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 44. kez kozlarını paylaşacak. İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 43 maçta Beşiktaş 24, Konyaspor ise 6 kez galibiyete uzanırken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Tüm karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 79 gol kaydederken Konyaspor ise 40 golü siyah beyazlı takımın ağlarına gönderdi.