Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle! 7 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ KONYASPOR kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN İZLE!

Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Narinç ile Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadele 20.00'de başlayacak. İşte detaylar...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Welinton, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazgılı, Guilherme, Soner Dikmen, Paz, Pozuelo, Mahir Emreli, Moreno, Diouf
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Konyaspor'da teknik direktörü Stanojevic, Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Öte yandan sarı kart cezalısı Calvo maç kadrosunda yer almayacak.