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    • 07.06.2023 17:53
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    • 07.06.2023 17:53
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    Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle! 7 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ KONYASPOR kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN İZLE!

    Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka 20.00'de başlayacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle!

    Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Narinç ile Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadele 20.00'de başlayacak. İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

    MUHTEMEL İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Colley, Welinton, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

    Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazgılı, Guilherme, Soner Dikmen, Paz, Pozuelo, Mahir Emreli, Moreno, Diouf

    EKSİKLER

    Beşiktaş'ta Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

    Konyaspor'da teknik direktörü Stanojevic, Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Öte yandan sarı kart cezalısı Calvo maç kadrosunda yer almayacak.

        44. RANDEVU

        Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 44. kez kozlarını paylaşacak. İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 43 maçta Beşiktaş 24, Konyaspor ise 6 kez galibiyete uzanırken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Tüm karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 79 gol kaydederken Konyaspor ise 40 golü siyah beyazlı takımın ağlarına gönderdi.

        İÇ SAHADA 268 GÜNDÜR YENİLMİYOR

        Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinden bu yana büyük bir ivme yakalayan Beşiktaş, iç sahada 268 gündür yenilmiyor. Bu sezon Süper Lig'de iç sahada çıktığı 17 maçın 13'ünü kazanıp 3'ünü beraberlikle tamamlayan siyah beyazlı takım, bu sezon sadece evinde Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
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        CHP fondaşlarının hesabı kesildi
        Haberler Televizyon Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle! 7 Haziran 2023 BEŞİKTAŞ KONYASPOR kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN İZLE!
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