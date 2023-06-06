BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR maçı canlı izle 📺 6 Haziran 2023 Başakşehir Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K donmadan canlı yayın izle!

Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, İstanbul ekibini de mağlup ederek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor. .
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Trabzonspor maçı saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de başladı ve canlı yayınlanıyor.
FIRTINA 7 EKSİKLE ÇIKACAK
Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ise ayrıldı. Karadeniz devinin, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.