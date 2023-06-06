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    • 06.06.2023 19:51
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    • 06.06.2023 19:51
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    BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR maçı canlı izle 📺 6 Haziran 2023 Başakşehir Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K donmadan canlı yayın izle!

    Başakşehir Trabzonspor maçı canlı yayını en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. İşte 6 Haziran 2023 Başakşehir Trabzonspor maçı canlı yayını...

    takvim.com.tr
    Başakşehir Trabzonspor maçı canlı izle!

    Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, İstanbul ekibini de mağlup ederek ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor. .

    BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

    BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Başakşehir - Trabzonspor maçı saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de başladı ve canlı yayınlanıyor.

    FIRTINA 7 EKSİKLE ÇIKACAK

    Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ise ayrıldı. Karadeniz devinin, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

        TREZEGUET VE UMUT RÜZGARI

        28 maçta 11 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, bugün de Fırtına'nın en büyük kozlarından biri. Son haftalarda F.Bahçe, Karagümrük (2) ve Alanya maçlarını boş geçmeyen Trezeguet, Başakşehir'i de boş geçmek istemiyor.

        geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, son haftalarda çok formda. Giresun maçı sonrasında Alanyaspor filelerini de sarsan 26 yaşındaki forvet, bugün de görevinin başında.

        BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Başakşehir: Deniz Dilmen, Şener, Wu, Touba, Caner, Serdar, Berkay, Özcan, Deniz Türüç, B.Aydoğmuş, Keny, Figueiredo.

        Trabzonspor: Taha Tepe, Hüseyin, Eren, Larsen, T. Altıkardeş, Siopis, Visca, Bardhi, Abdülkadir, Umut, Trezeguet.
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        Haberler Televizyon BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR maçı canlı izle 📺 6 Haziran 2023 Başakşehir Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K donmadan canlı yayın izle!
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