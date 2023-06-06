BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR maçı canlı izle 📺 6 Haziran 2023 Başakşehir Trabzonspor maçı kesintisiz, şifresiz, FULL HD, 4K donmadan canlı yayın izle!

TREZEGUET VE UMUT RÜZGARI

28 maçta 11 gol atan ve 6 asist yaparak Trabzonspor'un en skorer ismi olan Mısırlı kanat, bugün de Fırtına'nın en büyük kozlarından biri. Son haftalarda F.Bahçe, Karagümrük (2) ve Alanya maçlarını boş geçmeyen Trezeguet, Başakşehir'i de boş geçmek istemiyor.

geçen yıl kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve Lorient'ten Karadeniz devine transfer olan Umut Bozok, son haftalarda çok formda. Giresun maçı sonrasında Alanyaspor filelerini de sarsan 26 yaşındaki forvet, bugün de görevinin başında.