Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? Fragman akılları karıştırdı! Yeni Masterchef jüri üyeleri kimler? Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna...

Masterchef yarışmasının yeni sezondaki jüri üyeleri merak konusu oldu. Somer Şef'i fragmanda göremeyen izleyiciler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...
SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?
TV8 ekranlarının fenomen ve sevilerek takip edilen yarışma programlarından MasterChef, 2023 yılında All Star sezonu ileizleyen karşısına çıkıyor.
14 Haziran'da ekranda olacak MasterChef All Star'ın yayımlanan geniş fragmanında All Star kadrosu ile birlikte jüri üyeleri Mehmet Şef ve Danilo Şef yer aldı. Somer Sivrioğlu'nun fragmanda olmaması akıllarda soru işaretleir bıraktı ancak konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in ilk tanıtımı yayınlandı. Bununla beraber MasterChef All Star yayın tarihi de belli oldu. Buna göre MasterChef All Star ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek.