Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı? Fragman akılları karıştırdı! Yeni Masterchef jüri üyeleri kimler? Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna...

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

TV8 ekranlarının fenomen ve sevilerek takip edilen yarışma programlarından MasterChef, 2023 yılında All Star sezonu ileizleyen karşısına çıkıyor.

14 Haziran'da ekranda olacak MasterChef All Star'ın yayımlanan geniş fragmanında All Star kadrosu ile birlikte jüri üyeleri Mehmet Şef ve Danilo Şef yer aldı. Somer Sivrioğlu'nun fragmanda olmaması akıllarda soru işaretleir bıraktı ancak konu hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.