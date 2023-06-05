Bir Küçük Gün Işığı FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE! 5 Haziran 2023 Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm final TEK PARÇA, FULL HD, 4K ATV canlı yayın izle!

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. İşte Bir Küçük Gün ışığı 36. bölümü...
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM FİNAL ATV CANLI YAYIN
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM ÖZETİ
Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz. Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar.
Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur. Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler. Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar. Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir. Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?