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    • 05.06.2023 20:46
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    • 05.06.2023 20:46
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    Bir Küçük Gün Işığı FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE! 5 Haziran 2023 Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm final TEK PARÇA, FULL HD, 4K ATV canlı yayın izle!

    Bir Küçük Gün Işığı dizisi final bölümüyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 5 Haziran 2023 günü final bölümüyle ATV ekranlarında yer alacak sevilen dizi için araştırmalar hızlandı. Berk Oktay ve Seray Kaya'nın başrollerinde yer aldığı yapımın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 36. final bölümü...

    takvim.com.tr
    Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm izle!

    Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. İşte Bir Küçük Gün ışığı 36. bölümü...

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM FİNAL ATV CANLI YAYIN

    ATV CANLI YAYIN

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 36. BÖLÜM ÖZETİ

    Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez. Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz. Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar.

    Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur. Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler. Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar. Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar. Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir. Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir. Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?

        BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler. Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık. Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar. Fırat'a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler.

        Dila, Sinan'ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan'dan hoşlandığını düşünmeye başlar. Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif'in gözüne sokarak yaşamaya başlar. Elif'in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş'le konuşur. Konaktan ayrılırlarsa Elif'in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur. Bakıcı, Sinan'a, Dila'yla ilgili gerçeği açıklar. Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE! 5 Haziran 2023 Bir Küçük Gün Işığı 36. bölüm final TEK PARÇA, FULL HD, 4K ATV canlı yayın izle!
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