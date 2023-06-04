MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYIYOR?

MasterChef All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. MasterChef All Star ilk bölümüyle 14 Haziran Çarşamba günü ekrana gelecek.

MASTERCHEF ALL STAR KADROSU AÇIKLANDI MI?

2023 MasterChef All Star kadrosu henüz belli olmadı. Sıkı takipçilerin aklında çeşitli isimler var ancak kesin ana kadro önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Sevilen yarışmada bu yıl yer alacak ilk isimlerin Araz Aknam ve Hasan Biltekin'in olduğu iddia edildi. Öte yandan MasterChef'te son üç sezonda şampiyon olan isimler ise şu şekilde: