MasterChef All Star kadrosu açıklandı mı, kimler var? Masterchef All Star ne zaman başlıyor, jürileri kimler? FRAGMAN İZLE!

MasterChef Türkiye'nin geçen sezon jüri koltuğunda Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Sivrioğlu oturmuştu. 2022'nin şampiyonu ise Metin Yavuz olmuştu. All Star formatıyla ekranlara dönmeye hazırlanan MasterChef Türkiye'de bu sezon jüride kimlerin olacağı merak edildi. Peki MasterChef All Star kadrosu açıklandı mı, kimler var? Masterchef All Star ne zaman başlıyor, jürileri kimler?