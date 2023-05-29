Ben Bu Cihana Sığmazam'da flaş ayrılık! İzleyici kahrolacak! Leyla katil oldu! Azamet, Melike derken bu kez de Ateş...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 33. BÖLÜM ÖZETİ

"Kayıkçı'nın kızı yaşıyor, onu görmek istiyorsa benimle yüzleşecek!"

Beklenmedik bir düşman karşısında ölümle burun buruna kalan Leyla, kızının rehin tutulduğunu öğrenir. Bu düşman, Leyla'ya bazı şartlar karşılığında kızını geri vereceğini söyler. Ve şartların en başına Leyla'nın Cezayir'e hiçbir şey belli etmeden isteklerini yerine getirmesini koyar.

Cezayir ve ekibi, son hızla Suna'yı ararken Tatavlalı'nın adamlarından birini satın alır. Tatavlalı'nın mekanından Cezayir'e gelen bilgiye göre evde kaçak bir kız tutulmaktadır. Cezayir, Suna'yı bulma umuduyla Tatavlalı'nın mekanına baskın yapar ancak kızı yerine beklenmedik başka birini bulur. Bu kişi Cezayir'in düşmanına karşı kozu olur.