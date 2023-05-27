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    • 27.05.2023 08:01
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    • 27.05.2023 08:01
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    Black Mirror 6.sezon tarihi ve yeni kadro! Netflix Black Mirror 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Dört gözle bekleniyordu!

    Black Mirror dizisi, her bir bölümünü bağımsız bir hikaye olarak sunan ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkilerini ele alan bir bilimkurgu dizisidir. 5 sezon boyunca toplam 22 bölüm yayınlanan dizi, hayranları tarafından merakla beklenen 6. sezonunun tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin yapımcılarından Charlie Brooker, 6. sezonun pandemi nedeniyle gecikebileceğini belirtti. Hayranlar, bu bekleyişin sonunda yeni bir sezonun müjdesini almayı umut ediyor.

    takvim.com.tr
    Black Mirror 6.sezon tarihi ve yeni kadro!

    6. sezonuyla geri döneceği müjdesi verilen Black Mirror'un yayın tarihi merak ediliyor.İzleyiciler tarafından oldukça sevilen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapım için araştırmalar hızlandı. 5 sezonu geride bırakan bilimkurgu dizisi, yeni sezon için hazırlanıyor. İşte Black Mirror 6.sezon tarihi ve yeni oyuncu kadrosu...

    BLACK MİRROR 6. SEZON NE ZAMAN?

    Black Mirror 6. sezon Haziran 2023'te yayında olacak.

    Netflix, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Merak ettiğiniz, sabırla beklediğiniz buluşmaya az kaldı. Charlie Brooker imzalı Black Mirror, altıncı sezonuyla GERİ DÖNÜYOR. Aklın sınırlarını zorlayan sürprizlerle dolu, gelmiş geçmiş en şoke edici sezona hazır olun. Haziran'da Netflix'te."
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        700 yıllık bir Bursa efsanesi
        Haberler Televizyon Black Mirror 6.sezon tarihi ve yeni kadro! Netflix Black Mirror 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Dört gözle bekleniyordu!
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