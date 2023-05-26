6. sezonuyla geri döneceği müjdesi verilen Black Mirror'un yayın tarihi merak ediliyor.İzleyiciler tarafından oldukça sevilen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapım için araştırmalar hızlandı. 5 sezonu geride bırakan bilimkurgu dizisi, yeni sezon için hazırlanıyor. İşte Black Mirror 6.sezon tarihi ve yeni oyuncu kadrosu...
BLACK MİRROR 6. SEZON NE ZAMAN?
Black Mirror 6. sezon Haziran 2023'te yayında olacak.
Netflix, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Merak ettiğiniz, sabırla beklediğiniz buluşmaya az kaldı. Charlie Brooker imzalı Black Mirror, altıncı sezonuyla GERİ DÖNÜYOR. Aklın sınırlarını zorlayan sürprizlerle dolu, gelmiş geçmiş en şoke edici sezona hazır olun. Haziran'da Netflix'te."