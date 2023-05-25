CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM İZLE! Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz, full, HD izle Kanal D! Hayri öldü mü?

CAMDAKİ KIZ'IN FİNALİNE NELER OLUYOR? İŞTE KİTAP ÖZETİ

Hayri'nin evli olduğunu öğrenmesine rağmen durumu kabullenip Hayri ile ilişki yaşmaya başlayan Nalan, annesinden gördüğü davranışları bu kez ondan görmeye başlar.

Kitaba göre karısını aldattığı gibi Nalan'ı da Laz Kızı ile aldatacak olan Hayri kontrolsüz bir seviyeye gelecek.