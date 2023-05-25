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    • 25.05.2023 14:47
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    • 25.05.2023 14:47
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    CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI İZLE! 25 Mayıs 2023 Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz, full, HD, canlı izle Kanal D! Hayri öldü!

    Camdaki Kız dizisinin 80. bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Her hafta Perşembe günü yeni bölümü yayınlanan dizinin finale doğru gittiği biliniyor. Yapılan açıklamaya göre Camdaki Kız 82. bölümde final yapacak. Bu nokada 80, 81 ve 82. bölümü merakla bekleniyor. Peki Camdaki Kız yeni bölüm canlı nasıl izlenir? Hayri öldü mü, ölecek mi? Camdaki Kız finali nasıl bitiyor? İşte tüm detaylar...

    CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI İZLE!

    Camdaki Kız yeni bölüm canlı nasıl izlenir sorusu araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizinin 80. bölümü bekleniyor. Peki 25 Mayıs 2023 Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz, full, HD, canlı nasıl izlenir?

    CAMDAKİ KIZ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

    Camdaki Kız dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak. 25 Mayıs Kanal D yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Cumhurbaşkanı Özel programı yayınlanacak. Saat 21:45'te ise Camdaki Kız'ın tekrar bölümü izleyiciye sunulacak.

    Dizinin tekrar bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

    https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler

    KANAL D 25 MAYIS 2023 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Cumhurbaşkanı Özel
    21:45 Camdaki Kız
    00:15 IP Man: Son Dövüş (Yabancı Sinema)
    02:00 Poyraz Karayel
    04:00 Kavak Yelleri

    CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Camdaki Kız 80. bölümüyle 1 Haziran 2023 Perşembe saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

        CAMDAKİ KIZ'IN FİNALİNE NELER OLUYOR? İŞTE KİTAP ÖZETİ

        Hayri'nin evli olduğunu öğrenmesine rağmen durumu kabullenip Hayri ile ilişki yaşmaya başlayan Nalan, annesinden gördüğü davranışları bu kez ondan görmeye başlar.

        Kitaba göre karısını aldattığı gibi Nalan'ı da Laz Kızı ile aldatacak olan Hayri kontrolsüz bir seviyeye gelecek.

        Nalan'dan ayrılmak isteyecek ancak Nalan durumu kabullenmekte zorlanacak ve psikolojik yardım almaya başlayacak.

        Bu sırada Hayri, yaptığının farkına vararak Nalan'a dönmek isteyecek.

        Ancak Laz Kızı, Hayri'yi bıçaklayarak öldürecek. Kitabın sonunda Nalan işine odaklanmış güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Ancak dizide nasıl bir yol izleneceği hala merak konusu.
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        Haberler Televizyon CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM CANLI İZLE! 25 Mayıs 2023 Camdaki Kız yeni bölüm kesintisiz, full, HD, canlı izle Kanal D! Hayri öldü!
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