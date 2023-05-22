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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE – 23 Mayıs 2023 | Aybüke ile Eray apar topar neden kaçtı?

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında bugün milyonlar ekran başına kilitlenecek. Suzan ile İzzet ne zaman evlenecek? Yoksa İzzet yine mi vazgeçti? Aybüke ile Eray neden apar topar kaçtı? Tuncay'ı bekleyen büyük haber ne? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da.

    takvim.com.tr
    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Suzan ile İzzet ne zaman evlenecek? Yoksa İzzet yine mi vazgeçti?

    Aybüke ile Eray neden apar topar kaçtı? Tuncay'ı bekleyen büyük haber ne?
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    Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE – 23 Mayıs 2023 | Aybüke ile Eray apar topar neden kaçtı?
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